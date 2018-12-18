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Верховный суд РФ исключил опьянение из отягчающих обстоятельств

Общество

Судьи должны указать мотивы, по которым они пришли к выводу о необходимости признания такого состояния отягчающим обстоятельством

Москва, 18 декабря 2018, 14:49 — REGNUM  Верховный суд России закрепил положение об исключении опьянения из отягчающих обстоятельств преступления, сообщает 18 декабря РАПСИ со ссылкой на решение пленума суда.

Отмечается, что само по себе совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также опьянения, вызванного различными психотропными веществами, не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, которое отягчает наказание.

Кроме того, ВС напоминает, что судьи должны указать мотивы, по которым они пришли к выводу о необходимости признания такого состояния отягчающим обстоятельством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд РФ постановил, что взятое в ипотеку единственное жилье гражданина, который был признан банкротом, может остаться у него в случае «молчания» банка-кредитора.

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