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Взятое в ипотеку единственное жилье при банкротстве может быть сохранено

Общество

В случае «молчания» банка-кредитора

Москва, 6 декабря 2018, 10:56 — REGNUM  Взятое в ипотеку единственное жилье гражданина, который был признан банкротом, может остаться у него в случае «молчания» банка-кредитора, об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России.

Так, жилье останется у гражданина-банкрота, если банк-кредитор пропустит двухмесячный срок на включение своих требований в реестр кредиторов или не предъявит их в рамках дела о банкротстве, пишет Интерфакс.

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В таком случае жилое помещение считается не вошедшим в конкурсную массу, а право залога на него прекращается после завершения процедуры реализации имущества в случае освобождения должника от дальнейшего исполнения обязательств, говорится в документе.

Напомним, ранее Верховный суд РФ допустил возможность включения единственного жилья в перечень имущества, подлежащего реализации для погашения долга. Это решение в суде объяснили тем, что должник после признания судом его долга передал жилплощадь супруге по соглашению о разделе имущества, а та подарила квартиру своей дочери.

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Банкротство физических лиц
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