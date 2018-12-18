Почти 4 тыс. обьектов зимнего отдыха обустроят в Москве зимой 2018-2019

Москва, , 15:19 — REGNUM Для зимнего сезона 2018−2019 в Москве будет обустроено 3818 тыс. объектов зимнего отдыха. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Объединения административно-технических инспекций города Москвы.

Планируется прокладка 376 лыжней с естественным снегом, девять — с искусственным и обустройство семи горнолыжных склонов. Также будут созданы 224 снежные и ледяные горки, в частности, 14 на естественных склонах и 210 в виде специальных конструкций. Горки для катания откроют на тюбингах, в их числе 10 на естественных склонах и 28 — в виде специальных конструкций.

По итогам инспекций ОАТИ, сегодня в Москве обустроено 130 катков с искусственным льдом и 1248 катков с естественным льдом. В ходе проверок специалисты нашли 44 нарушения: в основном замечания касались ограждений и освещения площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Москве открыли 17 катков с искусственным льдом. Всего в 2018 году запланировано, что в столице будут работать около 1,5 тыс. катков с искусственным и натуральным льдом.

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