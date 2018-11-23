В столичных парках стартовал зимний сезон

Москва, , 05:24 — REGNUM В парках Москвы к 25 ноября откроются 17 катков с искусственным льдом, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Сообщается, что шесть катков будут работать бесплатно для посетителей, пришедших со своими коньками. На платных площадках будет действовать система льгот.

Отмечается, что катки с натуральным льдом откроются лишь с наступлением морозов. В этом году запланировано, что в столице будут работать около 1,5 тыс. катков с искусственным и натуральным льдом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в трех московских парках начали работу катки с искусственным льдом. Первые катки открылись в саду «Эрмитаж», в парке «Сокольники» и в Таганском парке. Отмечается, что в Таганском парке можно кататься бесплатно, если прийти со своими коньками.