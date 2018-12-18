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Самоходки ВСУ выявлены во дворах мирных жителей — разведка ЛНР

Общество

Техника относится к 72-й бригаде ВСУ

Луганск, 18 декабря 2018, 14:38 — REGNUM  В районе посёлка Красный пахарь, который находится на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, разведка обнаружила самоходные артиллерийские установки (САУ), спрятанные во дворах мирных жителей, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Всего было обнаружено шесть 152-мм САУ «Акация» и три 122-мм САУ «Гвоздика», принадлежащие 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщил представитель Народной милиции.

Напомним, 17 декабря разведка доложила о прибытии эшелона с военной техникой ВСУ на станцию Рубежное, а также о переброске трёх единиц систем залпового огня «Град» в район населённого пункта «Счастье».

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