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ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения системы залпового огня

Общество

На станцию Рубежное прибыл эшелон с военной техникой

Луганск, 17 декабря 2018, 15:11 — REGNUM  Разведка ЛНР зафиксирована возле населённого пункта Счастье три единицы РСЗО БМ-21 «Град» 59 отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил 17 декабря во время брифинга начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он также отметил, что на станцию Рубежное прибыл эшелон с военной техникой. Состав перевозил около 30 БПМ, 20 автомобилей и 15 единиц бронетехники.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР. Всего украинские боевики выпустили около 30 боеприпасов различных типов.

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