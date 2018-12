Опубликована информация о реальной популярности видеоигр для Sony PS4

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Пользователь форуме Reddit под ником gamestat использовал недавно опубликованную компанией Sony информацию о «трофеях» для того, чтобы составить рейтинг популярности игр платформы PS4. Об этом 17 деабря сообщил портал Kotaku.

Выяснилось, что в Grand Theft Auto V играло около 51,7 млн геймеров, в FIFA 18 — около 32,5 млн, а в FIFA 16 — 28,3 млн. Gamestat также опубликовал подобную информацию о других играх. Так, в Doom играло около 3,9 млн человек, в The Last Guardian — 1,94 млн, а в Uncharted: The Lost Legacy — 3,89 млн. Из недавно вышедших игр стоит отметить Shadow of the Tomb Raider (1,15 млн), Red Dead Redemption 2 (6,1 млн) и Fallout 76 (0,4 млн).

Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик портала Kotaku со смешными моментами из видеоигр. В него попали сцены из таких последних игр, как Fallout 76, Call of Duty: Black Ops 4, Just Cause 4, Hitman 2, Red Dead Redemption 2 и других.

