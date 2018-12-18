Геймер построил дом из фильма «Один дома» в игре Far Cry 5

Квебек, Канада, , 14:10 — REGNUM Пользователь с ником Mojo Swoptops построил дом МакКалистеров из фильма «Один дома» в редакторе игры Far Cry 5. Геймер опубликовал видео на своём YouTube-канале.

Редактор карт Far Cry 5 позволяет конструировать постройки различной сложности из множества предметов декора. На видео Mojo Swoptops начинает своё строительство с самого начала и буквально за несколько минут создаёт точную копию известного дома. Причём, похожим получилось не только само здание, но и его окружение: деревья, снежные сугробы и гараж с двумя автомобилями. Пользователи отметили, что это видео стало «отличной рекламой редактора Far Cry 5».

«Оказывается, в игре удивительный редактор», — пишет dymix

«Невероятно! Теперь точно знаю, во что поиграю сегодня вечером», — пишет Curly Briff

На Mojo Swoptops сразу посыпались предложения о создании других зданий в редакторе игры. В частности, его попросили построить «Макдональдс» и Белый Дом. Но, несмотря на реалистичность получившейся постройки, дом похож на оригинал только с внешней стороны. Внутри он абсолютно пустой и, неизвестно, можно ли воссоздать внутреннее убранство при помощи редактора Far Cry 5.

Напомним, что Far Cry 5 — видеоигра в жанре шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица, выпущенная компанией Ubisoft в 2018 году. Проект является пятой частью популярной серии Far cry, каждая игра которой рассказывает о приключениях в разных точках планеты. События пятой части разворачиваются в штате Монтана и рассказывают о культе судного дня под названием «Врата Эдема».

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