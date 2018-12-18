За шесть лет число трудовых мигрантов в Польше выросло в шесть раз — СМИ

Варшава, , 13:37 — REGNUM В 2017 году в Польше иностранцы получили 235,6 тыс. разрешений на работу, и это более чем в шесть раз больше, чем в 2012 году, сообщило 18 декабря Польское радио.

Подавляющее большинство — 81,7% разрешений получили граждане Украины.

Граждане Украины, работающие в Польше, за ту же работу получают в 2—5 раз больше, чем у себя на родине, заявил директор уездного управления труда в Бендзине Марцин Флячинский.

Он отметил, что в строительной отрасли украинские мигранты зарабатывают на 390% больше, в торговле — в четыре раза больше, а в сфере транспорта — в три раза больше, чем дома.

«Найдя работу, они часто перевозят сюда свои семьи. Наибольшим препятствием для интеграции в наше общество является язык. Мы стараемся решить эту проблему», — рассказал директор департамента гражданских дел и иностранцев в Силезском воеводском управлении Магдалена Шевчук—Штурц.

Напомним, граждане Украины составляют 80% всех иностранных граждан, арестованных польскими правоохранителями в 2018 году.

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