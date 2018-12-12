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Граждан Украины стали чаще арестовывать в Польше

Общество

Тенденция особенно усилилась за последние два года

Варшава, 12 декабря 2018, 18:16 — REGNUM  Среди всех иностранцев, арестованных в Польше, 80% приходится на граждан Украины, сообщило 12 декабря Польское радио со ссылкой на издание Do Rzeczy.

Журналисты отметили, что помимо преступности, иностранцы привозят с собой ещё и болезни, но польские медики боятся обсуждать этот вопрос публично.

Всего в Польше живёт 174 тыс. граждан Украины, у которых есть все необходимые документы, включая разрешение на пребывание в стране.

Напомним, из почти 600 тыс. иностранцев, которые имеют польскую страховку, 441 тыс. — граждане Украины.

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В связи с участившимися случаями заболевания корью среди украинских мигрантов, польские власти рассматривают возможность запретить въезд иностранцам, которые не сделали прививки.

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Украина и Польша
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