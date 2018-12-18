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Обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИмаш вызвали скорую в суд

Общество

Вины за собой пожилой ученый не признает

Москва, 18 декабря 2018, 11:52 — REGNUM  Во время судебного заседания у сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, резко ухудшилось самочувствие. Ученому вызвали скорую, сообщает 18 декабря «Эхо Москвы».

Бригаду врачей к 75-летнему обвиняемому вызвал его адвокат Иван Павлов. Лефортовский суд Москвы рассматривал ходатайство следствия о продлении Кудрявцеву срока содержания под стражей.

Слушания по делу Кудрявцева проходят в закрытом режиме в связи с секретностью материалов. Вины за собой пожилой ученый не признает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Кудрявцева, настаивавшего на изменении меры пресечения для ученого, который страдает рядом заболеваний.

Виктора Кудрявцева арестовали 19 июля. Его обвиняют в передаче секретной информации одной из стран Североатлантического альянса. По данным следствия, сведения были переданы посредством электронной почты.

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