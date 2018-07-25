Почему «седые головы» в ЦНИИмаш становятся шпионами. И становятся ли?

Анастасия Громова, , 08:52 — REGNUM

Широкий резонанс как в обществе, так и в научной среде вызвал арест 74-летнего ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева по подозрению в государственной измене. Никаких деталей о причинах ареста, в частности о том, что и куда мог передать научный сотрудник, официально не сообщается.

Но есть и слова коллег Кудрявцева, занимающихся схожей тематикой. Во-первых, говорит ведущий сотрудник лаборатории гиперзвуковой аэродинамики Научно-исследовательского института механики МГУ Игорь Громов, Кудрявцев не занимался секретными разработками: его тема была абсолютно открытой, по ней ведутся работы в десятках лабораторий мира, в том числе и в США, а статьи печатаются в рецензируемых научных журналах.

«Кудрявцев занимался совершенно открытой темой — проблемой турбулентности окружающий сред (жидкостных, например) при гиперзвуковых скоростях. Этим и наша лаборатория занимается, это абсолютно открытая тема, это теория. Мы, например, проводим испытания в воздушных средах различных тел, а Кудрявцев занимался конкретно поведением конических тел. Эта теория идет во всех публикациях по всему миру», — пояснил Громов.

Кудрявцев — специалист в области аэрогазодинамики, многие его научные работы связаны с исследованием поведения гиперзвуковых летательных аппаратов. Источник «Интерфакса» в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) уточняет, что Кудрявцев участвовал в разработке и внедрении гиперзвуковых аэродинамических конфигураций ракетных двигателей, изучал влияние акустических процессов при старте ракет-носителей, свойства сверх‑ и гиперзвуковых потоков. По этим темам ученый опубликовал несколько десятков научных работ, однако грифа «секретно» они не имеют и находятся свободном доступе в научных журналах.

По данным газеты «Коммерсантъ», Кудрявцев принимал участие в работе над материалами по тематике «гиперзвуковые потоки», использовавшимися в оборонных проектах корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей». Всё правильно, действительно, принимал, да только он занимался конкретно поведением тел определенной формы при гиперзвуке, что секретом не является, считает Громов.

Секретная часть, на которую оформляется допуск — это технологии, то есть формы плоскостей, материалы, обшивка и так далее, напоминает Громов. А о том, что у Кудрявцева был самый низкий уровень доступа к гостайне, оставляющий возможность беспрепятственно путешествовать за границу, заявил в СМИ его сын Ярослав. Отметим, что ученый вел открытые исследования в рамках гражданских космических проектов, которые во многом аналогичны разработкам гиперзвукового оружия. Но, тем не менее, это доказать никак нельзя, но то, что его исследования, конечно, используются в военных проектах, предположить можно.

Главный научный сотрудник ЦНИИМаш Юрий Липницкий в интервью телеканалу «Дождь» добавил, что Кудрявцев занимался работой, которую финансировали по Седьмой рамочной программе Евросоюза: и это был обычный грант, в котором ничего особенного нет. В чем именно обвиняют Кудрявцева, его коллега сказать не смог, предположив, что если речь идет о гранте, то в нём точно нет ничего криминального. Кроме того, Липницкий подтвердил, что работа Кудрявцева была «отдаленно» связана с гиперзвуковыми исследованиями. «Это гиперзвуковые Махи», — уточнил он.

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Два года назад был осужден еще один сотрудник ЦНИИмаш, работавший по этой же программе ЕС — Владимир Лапыгин. Известный ученый, создатель космических аппаратов был осужден в 2016 году на семь лет по обвинению в государственной измене. Лапыгин занимался аэрогазодинамикой. По мнению правозащитников и адвокатов ученого, обвинение в госизмене сфабриковано от начала и до конца.

Суть в том, что программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, который ученый отправил китайским коллегам для ознакомления и рассмотрения возможности заключения с НИИ контракта, не был секретным, работы по нему велись в рамках той же программы грантов. А на суде Лапыгин подтвердил, что действительно послал своему знакомому из КНР ознакомительную версию программы для изучения возможности ее покупки китайскими компаниями. Кроме того, программа в этом варианте могла просчитать только пример для спускаемого аппарата типа «Союз», неоднократно описанный в открытых публикациях.

Эта программа, созданная в ЦНИИмаш в 2010 году по гранту ЕС, получила заключение о возможности ее открытого опубликования в декабре 2010 года и была зарегистрирована в 2012 году в Федеральной службе по интеллектуальной собственности («Роспатент»). Следовательно, она не содержала секретных сведений.

Напомню, Седьмая рамочная программа научных исследований и технологического развития Европейского союза действовала с 2007 по 2013 годы, ее бюджет — 50 млрд евро. ЦНИИмаш был центром по координации программы в России по космической тематике, конкретно Кудряшов, по данным СМИ, имел отношение к совместной программе в рамках гранта с Францией, а конкретно — рассчитывал прохождение через атмосферу французского спускаемого аппарата. И, таким образом, возникает вопрос: какие секретные разработки в рамках этой программы могли быть, если ее тематика была несекретной?

То, что вопросы к Кудрявцеву были именно по его работе в рамках гранта ЕС, подтвердили в «Роскосмосе»: там сообщили, что речь идет о событиях 2013 года. Получается, что либо по несекретной программе, реализуемой ЦНИИмашем, велись секретные разработки, либо есть иная причина ареста сотрудников НИИ.

Она, по предположению коллег Кудрявцева из других НИИ, заключается в том, что кому-то потребовался контроль над институтом. Например, Громов предполагает, что здесь речь идет о запугивании: руководство института хотят сменить, назначив «своих» людей. И, конечно, им нужен никак не просто «кабинет для Рогозина», о чём писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Выяснится, с Кудрявцевым всё нормально, никому он ничего не передавал, но под это дело управление институтом будет либо перехвачено, либо институт ликвидируют», — заключил эксперт.

Можно предположить, что арест сотрудника по такому громкому обвинению, да еще и, возможно, не одного, действительно станет поводом для перемен в руководстве института. Так, в пресс-службе Роскосмоса заявили, что специальная комиссия уже начала внутреннее расследование, в рамках которого, в частности, будет изучена «деятельность ЦНИИмаша».

«По результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения. Не исключено, что в институте на какой-то период будет введено прямое управление из «Роскосмоса», — сказал источник «Интерфакса» в ОРКК.

4 Qweasdqwe ЦНИИмаш

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» — это головной институт Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Того самого Роскосмоса, у которого 24 мая 2018 года появился новый руководитель. А если вспомнить, что 1 марта президент РФ Владимир Путин представил в послании Федеральному собранию целый ряд новинок отечественной оборонной промышленности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», то можно, опять же, с осторожностью предположить, что гиперзвуковым разработкам и всем ключевым организациям руководство Роскосмоса будет уделять особое внимание. Как ввиду чрезвычайной важности этих проектов, так и ввиду их приоритетности при распределении финансирования.

Отечественная наука в последние 30 лет перманентно переживает тяжелые времена. Отсутствие денег, закрытие проектов, целых направлений и институтов привели к тому, что фактически сейчас всевозможные НИИ и лаборатории держатся исключительно на «седых головах» — пенсионерах, которые еще ведут разработки и проводят исследования. За их плечами — глубокий провал, практически в целое поколение. Но мало того, что из НИИ поколение 40−50-летних рынком практически вышибло и на пенсионерских плечах держится наука, так они еще, как выяснилось, кому-то могут помешать. Не новому ли руководству Роскосмоса?

Можно, конечно, предположить, что речь действительно идет о государственной безопасности и утечке данных. Но тогда возникает много вопросов к спецслужбам: раньше в каждом институте они действительно работали — был отдел, сидели два-три человека, которые следили за тем, как хранится документация, куда она идет, кто к ней имеет доступ. Всё структурировалось и внимательно отслеживалось.

Если эта система сейчас не работает, то возникает вопрос — почему, и какие последствия в случае реальных утечек секретных данных всё это может иметь. А если работает, то в случае с Кудрявцевым сразу было бы понятно, секретна его работа или нет — есть же бумажка с допуском. И можно ли предположить, что спецслужбам некогда разбираться в нюансах открытой работы несекретных ученых, но зато есть время подумать о собственных «звездочках на погонах»?