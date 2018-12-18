Девушка показала на видео последствия частого просмотра аниме

Вашингтон, , 09:51 — REGNUM В сети набирает популярность вирусное видео, в котором пользовательница Twitter AlainaHatsune на своем примере показала что будет, если смотреть слишком много аниме. Она опубликовала ролик на своей странице 17 декабря.

https://twitter.com/Alainaisonline/status/1074479439973625856

В шуточном ролике девушка показывает, как меняется её голос в зависимости от количества дней просмотра аниме. Стоит отметить, что на «четвертый день» зрителей ждет сюрприз. На момент публикации этой заметки ролик набрал около 15,9 тыс. ретвитов и более 50,6 тыс. лайков.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик, в котором иллюзионист из США Джон Стессел показывает фокус собакам из приюта. Животные по-разному реагируют на его представление.

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