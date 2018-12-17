Видео YouTube Rewind 2018 поставило абсолютный рекорд по дизлайкам

Сан-Бруно, США, , 13:36 — REGNUM Собственное видео YouTube, получившее название YouTube Rewind 2018, стало самым «нелюбимым» у пользователей сервиса за всё время его существования. Об этом 16 декабря сообщил портал Screen Rant.

С момента публикации ролик набрал около 140 млн просмотров, при этом он получил более 13 млн дизлайков и лишь около 2,3 млн лайков. Издание предполагает, что проблема может быть не в самом видео, причина может быть гораздо глубже. По мнению экспертов, таким образом пользователи сервиса показали свое отношение к рекламной политике компании.

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Напомним, ролик продолжает традицию, которой компания положила начало в 2010 году, он представляет собой ретроспективу самых популярных видео года. В YouTube Rewind 2018 появились в том числе такие знаменитости, как Уилл Смит, Джон Оливер и Тревор Ной.

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