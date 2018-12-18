В США браконьера обязали пересматривать мультфильм «Бэмби»

Сент-Луис, США, , 09:19 — REGNUM Суд в штате Миссури в США приговорил 29-летнего Дэвида Берри к году тюрьмы за браконьерство, а также обязал его ежемесячно смотреть мультфильм «Бэмби», пишет The Hill.

По данным издания, браконьер за последние три года убил несколько сотен оленей, в большинстве случаев забирая только голову и рога животных. Судья посчитал, что одного года в тюрьме недостаточно за такое деяние. Берри также пожизненно лишили лицензии на охоту и назначили штраф в размере $51 тыс.

Напомним, работа над «Бэмби» на киностудии Disney началась еще в 1937 году, когда Уолт Дисней приобрел права на оригинальную повесть Феликса Зальтена. Главным героем мультфильма является олененок, чья мама погибла от рук браконьеров. В 2011 году «Бэмби» включили в Национальный реестр фильмов США.

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