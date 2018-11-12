Канадский бездомный нашел подлинную раскадровку мультфильма «Бэмби» Disney

Оттава, , 11:18 — REGNUM В Канаде бездомный по имени Адам нашел детскую аппликацию, которая на самом деле оказалась подлинной раскадровкой мультфильма «Бэмби» студии Disney. Это выяснилось после того, как он продал её за $20 местному торговцу Александру Архиболду. Об этом сообщил портал The Huffington Post.

Аппликация была оформлена в рамку, когда продавец решил снять её, он обнаружил, что поделка датирована 1937 годом. Архиболд разместил на YouTube ролик о находке и выяснил её настоящую судьбу. Примечательно, что раскадровку решил приобрести за $3,7 тыс. человек, который ранее также был бездомным.

Впоследствии продавец решил передать Адаму его долю в размере $1,7 тыс. Но на этом он не остановился и открыл сбор пожертвований для него на сервисе GoFundMe. На сегодня общая их сумма уже превысила $11 тыс.

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Напомним, мультфильм «Бэмби» вышел на большие экраны в 1942 году. Над его созданием работала целая команда режиссёров, в неё входили Дэвид Хэнд, Джеймс Алгар, Сэмуел Армстронг, Билл Робертс, Пол Саттерфилд, Грейам Хайд и Норман Райт. В 2011 году «Бэмби» включили в Национальный реестр фильмов США.

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