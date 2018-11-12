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Канадский бездомный нашел подлинную раскадровку мультфильма «Бэмби» Disney

Общество

Местный продавец решил воспользоваться случаем и помочь ему изменить свою жизнь

Канадский бездомный нашел подлинную раскадровку мультфильма «Бэмби» Disney
Цитата из мф «Бэмби» реж Джеймс Элгар, Сэмюэл Армстронг, Дэвид Хэнд, 1942. США
Бэмби

Оттава, 12 ноября 2018, 11:18 — REGNUM  В Канаде бездомный по имени Адам нашел детскую аппликацию, которая на самом деле оказалась подлинной раскадровкой мультфильма «Бэмби» студии Disney. Это выяснилось после того, как он продал её за $20 местному торговцу Александру Архиболду. Об этом сообщил портал The Huffington Post.

Аппликация была оформлена в рамку, когда продавец решил снять её, он обнаружил, что поделка датирована 1937 годом. Архиболд разместил на YouTube ролик о находке и выяснил её настоящую судьбу. Примечательно, что раскадровку решил приобрести за $3,7 тыс. человек, который ранее также был бездомным.

Впоследствии продавец решил передать Адаму его долю в размере $1,7 тыс. Но на этом он не остановился и открыл сбор пожертвований для него на сервисе GoFundMe. На сегодня общая их сумма уже превысила $11 тыс.

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Напомним, мультфильм «Бэмби» вышел на большие экраны в 1942 году. Над его созданием работала целая команда режиссёров, в неё входили Дэвид Хэнд, Джеймс Алгар, Сэмуел Армстронг, Билл Робертс, Пол Саттерфилд, Грейам Хайд и Норман Райт. В 2011 году «Бэмби» включили в Национальный реестр фильмов США.

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