Якутии нужен ещё год на реформирование системы обращения с ТКО

Якутск, , 09:07 — REGNUM В Якутии до сих пор не утверждены тарифы на вывоз мусора, а одного из пяти операторов по обращению в ТКО так и не нашли. Республике нужен ещё год на подготовку к реформе, считает политолог и журналист Виталий Обедин.

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Он обратил внимание на то, что в Госдуме РФ принимается законопроект о предоставлении права ряду территорий РФ приостанавливать старт «мусорной реформы», и отметил, что Якутии необходимо воспользоваться такой отсрочкой.

«Я это говорю как член общественного совета при министерстве ЖКХ Якутии. До конца года осталось менее двух недель, у нас даже нет утвержденных тарифов. По Арктике с мусорным оператором настолько туго, что в принудительном порядке обязывают взять эти функции ГУП ЖКХ РС (Я). Новый полигон под Якутском не готов. Старый давно должен быть закрыт. Из 470 свалок в Якутии только 7 соответствуют стандартам и могут подтвердить это документами. У муниципалитетов нет схем размещения санитарных точек в неблагоустроенном секторе. Вопрос вывоза мерзлых бытовых отходов никак не урегулирован — вообще никак. Писавшие «реформу» люди думали только о том, как освоить деньги Москвы и Подмосковья, остальная страна с её проблемами для них не существует», — возмущён Виталий Обедин.

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Он также констатировал, что республика сейчас по уши в мусоре, и должна воспользоваться годом отсрочки реформирования системы вывоза мусора, чтобы за это время «качественно подготовиться к переходу на новые рельсы». В связи с этим Виталий Обедин предложил срочно собрать заседание общественного совета при министерстве ЖКХ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев в своём послании Госсобранию региона сообщил, что ситуация с мусором в регионе местами просто катастрофическая.

«Накопления отходов ‑ и промышленных, и бытовых — практически неизмеримы», — отметил глава региона.

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