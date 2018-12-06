В Якутии тарифы на вывоз мусора после реформы вырастут примерно в два раза

Якутск, , 11:08 — REGNUM Тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов в Якутии возрастут в среднем с 27 до 65 рублей в расчёте на одного жителя республики. Размер мусорного тарифа будет варьироваться в зависимости от зоны, на которые поделена республика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ЯСИА, новый размер платы за вывоз ТБО пока окончательно не утверждён, но Госкомцен республики не скрывает, что платежи за обращение с отходами в Якутии вырастут в среднем вдвое. Тарифы будут разными, так как их установят для каждого поселения индивидуально, поэтому и процент их роста будет варьироваться.

В многоквартирных домах Якутска, как предполагается, плата за вывоз мусора увеличится с 58 до 131,6 рубля на одного человека. Для юридических лиц комитет по ценовой политике республики планирует определять тариф в зависимости от площади помещений.

Структура нового тарифа будет включать несколько новых позиций. Помимо вывоза и захоронения отходов теперь учтут также затраты на снижение негативного воздействия на окружающую среду, инвестиционные программы модернизации полигонов, содержание регионального оператора и сбытовые расходы.

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При этом региональные операторы, которых в Якутии будет пять (республика поделена на зоны), опасаются, что тарифы не будут покрывать их реальных затрат на захоронение и утилизацию твёрдых бытовых отходов. Конкурсы на работы с мусором по новой системе компании выигрывали по прежним нормативам из расчёта веса одного куба в 250 кг, а по вступающим в силу с января 2019 года правилам этот показатель должен составлять 110 кг.

«Если МинЖКХ меняет нормативы, то возникает вопрос об их соответствии. У нас есть весовая на полигоне города Нерюнгри, где мы видим, что сегодня удельный вес одного куба мусора значительно выше нормативного», — выразил опасение представитель регионального оператора по Южной зоне Якутии Алексей Моисеев.

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Директор компании «Якутскэкосети» (Центральная зона Якутии) Денис Тон напомнил, что помимо вывоза мусора региональный оператор также должен заниматься строительством инфраструктуры. Кроме того, компаниям предстоит провести работы по включению мест захоронения мусора в государственный реестр и учесть транспортировку ТКО на узаконенные свалки, что потребует дополнительных расходов.

В Госкомцен республики с размером мусорных тарифов пока не определились, но обещают установить их до 20 декабря. В размере платы будут учтены как заявки региональных операторов, так и новые нормативы, которые пока ещё находятся в разработке министерства ЖКХ и энергетики республики. Кроме того, тарифы намерены подвергнуть общественному обсуждению.

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Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами в Якутии проходит с трудом, так как инфраструктура, необходимая для этого, не готова. Кроме того, проблемой является обширность территории республики, и это стало причиной того, что работать в регионе будет не один, а сразу пять операторов. В Южной зоне (Алданский и Нерюнгринский район) регоператором станет МУП «Переработчик», в Западной (Мирнинский, Ленский, Олёкминский, Нюрбинский‚ Сунтарский, Верхневилюйский и Вилюйский районы) — ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства», в Центрально-Восточной (Амгинский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть—Майский и Чурапчинский районы) — ООО «Экологические системы Якутии». В Центральной зоне регоператором является ООО «Якутскэкосети», оно будет обслуживать Якутск и территорию пригорода. Стать оператором для северной арктической зоны не вызвался никто, поэтому ответственность за нее возьмёт республиканское ГУП ЖКХ.