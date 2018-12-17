В Якутии ситуация с утилизацией мусора «местами просто катастрофическая»

Якутск, , 12:32 — REGNUM В Якутии только 7 из 470 мест размещения твёрдых коммунальных отходов полностью отвечают природоохранному законодательству и санитарным требованиям. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, выступая с ежегодным посланием к Госсобранию региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В скором времени республика, как и вся страна, должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но на сегодня в Якутии только семь объектов размещения ТКО полностью отвечают природоохранному законодательству и санитарным требованиям. Семь из четырехсот семидесяти! Ситуация местами просто катастрофическая! Накопления отходов ‑ и промышленных, и бытовых — практически неизмеримы», — сказал Айсен Николаев.

Он также был недоволен тем, что многие руководители в муниципалитетах в такой ситуации «сидят, ничего практически не предпринимая». Глава Якутии поставил правительству региона задачу решать проблему утилизации мусора совместно с органами федеральной власти и местного самоуправления, а также с привлечением уполномоченных структур.

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«Решать безотлагательно, проводить широкую разъяснительную и организационную работу. В конечном итоге новая система должна сработать так, чтобы «мусорный» вопрос вышел на уровень цивилизованного решения в каждом населённом пункте республики, — распорядился Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами в Якутии проходит с трудом: инфраструктура не готова. Проблемой является и обширность территории республики, поэтому работать в регионе будет не один, а сразу пять операторов по обращению с ТКО. Стать оператором для северной арктической зоны не вызвался никто, поэтому ответственность за нее возьмёт республиканское ГУП ЖКХ.

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При этом региональные операторы опасаются, что тарифы не будут покрывать их реальных затрат на захоронение и утилизацию твёрдых бытовых отходов. Конкурсы на работы с мусором по новой системе компании выигрывали по прежним нормативам из расчёта веса одного куба в 250 кг, а по вступающим в силу с января 2019 года правилам этот показатель должен составлять 110 кг.

Госкомцен республики не скрывает, что платежи за обращение с отходами в Якутии вырастут в среднем вдвое. Тарифы будут разными, так как их установят для каждого поселения индивидуально, поэтому и процент их роста будет варьироваться.