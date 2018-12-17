Политолог: Развожаев прекрасно справится с руководством Исполкомом ОНФ

Москва, , 18:00 — REGNUM Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев позитивно оценивает назначение Михаила Развожаева на должность руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта.

«О том, что Михаил Развожаев может возглавить Исполком ОНФ, говорили последний месяц, после того, как он перебрался в Москву. Собственно, так и произошло. Действительно, в Хакасии люди очень жалеют о том, что Михаил Развожаев не смог баллотироваться у них на выборах. Выборная кампания и регистрация проходили летом, и, все выборы в Хакасии были одним единым выборным процессом. Михаил Развожаев во время выборов управлял республикой, но по закону сам посередине этого процесса принять участие в нем не мог», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM , — «Но, тем не менее, то, как он управлял республикой, то, как он решал проблемы людей и встречался с людьми, демонстрировал деловой подход и хватку, все это полностью устраивало людей, и им понравилось. И если бы Михаил Развожаев в выборах участвовал, если бы была такая возможность, то, конечно, он бы победил, точно также, как в воскресенье в Приморском крае победил Олег Кожемяко».

По мнению политолога, в своей предвыборной кампании Олег Кожемяко использовал те же механизмы, которые использовал в своей работе на должности временно исполняющий обязанности главы Хакассии Михаил Развожаев.

«Все губернаторы, все временно исполняющие обязанности глав регионов обязаны встречаться жителями регионов, обязаны общаться людьми», — подчеркнул Олег Матвейчев.

«Михаил Развожаев возглавил ОНФ, которому поставлена задача контроля над исполнением майского указа президента. Указ очень объемный, там будет очень много поручений и разнообразных задач. И ОНФ должен «подгонять» в первую очередь, чиновников, чтобы указ реализовывался, и не просто реализовывался, а чтобы это проходило качественно, без «очковтирательства». И я уверен, что Михаил Развожаев с этим справится», — завершил свой комментарий член экспертного совета ЭИСИ.

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