Эксперт: «Для ОНФ Михаил Развожаев, безусловно, «хорошее приобретение»

Москва, , 17:09 — REGNUM Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Совета Ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Развожаев возглавил Исполнительный комитет ОНФ.

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«Это очень хорошее назначение. Мы помним, что он недавно вернулся из Хакассии, где за очень короткий срок успел сделать для региона немало хорошего. И в непростой для региона ситуации показал себя как очень опытный и компетентный управленец. В этом смысле я считаю, что его кратковременное назначение в Хакасию было большим благом для региона. Конечно, по закону он никак не мог принять участия в выборах главы региона, но, если допустить ситуацию, что он принимал бы участие в этих выборах, он, несомненно, одержал бы победу. Потому что он человек очень компетентный, очень опытный, и во всех смыслах к себе располагающий», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Для ОНФ Михаил Развожаев, безусловно, «хорошее приобретение». В целом, мы видим, что ОНФ в последнее время переживает процесс обновления, смены части руководящих кадров, появление новых лиц, и это, конечно, идет организации на пользу. Потому что главной задачей ОНФ остается контроль за исполнением указа президента, народный контроль и обеспечение связи между государством и обществом. И я думаю, что в этом безусловно важном деле такие люди, как Михаил Развожаев будут очень полезны», — заключила свой комментарий Анна Федорова.

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