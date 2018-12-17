Полиция Турина освободила Олимпийскую деревню от незаконных обитателей

Турин, Италия, , 16:50 — REGNUM Правоохранительные органы Турина освободили бывшие здания Олимпийской деревни от незаконных обитателей, сообщает Il Giornale в понедельник, 17 декабря.

Данные помещения были «захвачены» (преимущественно нелегальными мигрантами) еще в 2015 году, полиция предпринимала несколько попыток их выселить, но ранее эти попытки были безуспешными, отмечает издание.

В последнее время в этих зданиях жили около тысячи человек. В полиции обратили внимание, что кроме проблемы незаконного захвата здания и недопустимых условий проживания существовала также и проблема использования этих помещений как склада для имущества, полученного преступным путем.

После аналогичных «расселений» зданий в Риме представители правительства отмечали, что всем мигрантам, имеющим по закону право на получение помощи от государства, такая помощь будет предоставлена.

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