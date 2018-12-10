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В Риме выселили обитателей из еще одного незаконно заселённого здания

Общество

В бывшем здании фабрики по производству пенициллина жили около 400 человек

Рим, 10 декабря 2018, 14:02 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов выселили обитателей из незаконно заселенного здания в Риме у железнодорожной станции «Тибуртина», сообщает информагентство Askanews в понедельник, 10 декабря.

По данным журналистов, в бывшем здании фабрики по производству пенициллина еще недавно жили около 400 человек, причем не только мигрантов, но в момент выселения их осталось не более сорока, а некоторые из бывших обитателей перебрались в другие пустующие здания по соседству.

Глава МВД Маттео Сальвини поблагодарил правоохранителей за работу. По его словам, в этом здании находились в том числе граждане, занимавшиеся преступной деятельностью. Тем, кому действительно необходима помощь в поисках жилья, она будет оказана, а работа по расселению незаконно захваченных зданий будет продолжена, добавил министр.

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Зарубежная хроника
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