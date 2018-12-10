В Риме выселили обитателей из еще одного незаконно заселённого здания

Рим, , 14:02 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов выселили обитателей из незаконно заселенного здания в Риме у железнодорожной станции «Тибуртина», сообщает информагентство Askanews в понедельник, 10 декабря.

По данным журналистов, в бывшем здании фабрики по производству пенициллина еще недавно жили около 400 человек, причем не только мигрантов, но в момент выселения их осталось не более сорока, а некоторые из бывших обитателей перебрались в другие пустующие здания по соседству.

Глава МВД Маттео Сальвини поблагодарил правоохранителей за работу. По его словам, в этом здании находились в том числе граждане, занимавшиеся преступной деятельностью. Тем, кому действительно необходима помощь в поисках жилья, она будет оказана, а работа по расселению незаконно захваченных зданий будет продолжена, добавил министр.