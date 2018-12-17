Переход на отечественный софт вызовет раздражение — мнение

Москва, , 14:29 — REGNUM Информационное общество выигрывает от стандартов и крайне способствует развитию монополий, не зря в интернете уже 30 лет так популярна сентенция «победитель забирает всё». Один доминирующий браузер (был Internet Explorer, стал Chrome), один поисковик — Google, одна социальная сеть — Facebook, один видеохостинг — YouTube. Все остальные отстоят от лидеров очень далеко, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«В секторе B2B («Би́знес для би́знеса») разнообразия в плане компаний больше, а в отношении страны-производителя — всё то же самое. Сейчас пришло такое время, когда небольшой размер российского рынка усугубляется обилием санкций, которые могут быть наложены по неожиданному поводу, совершенно не зависящему от компаний», — пояснил эксперт.

Вряд ли, конечно, внезапно у всех офисных работников попадут под санкции операционные системы в десктопах или смартфонах, но что касается специализированного программного обеспечения, то новых версий ограничения касаться, весьма вероятно, будут.

«Понуждение к переходу на отечественный софт в целом аналогично принудительному страхованию рисков. Оно будет сопряжено со значительными затратами и неудобствами и в краткосрочном периоде усложнит жизнь руководству и вызовет раздражение сотрудников. Однако в долгосрочной перспективе переход на отечественный софт, во-первых, снизит риски бизнеса, во-вторых, даст импульс развитию рынка высоких технологий», — считает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2018 года первый зампред правительства РФ Антон Силуанов подписал директиву о том, что российские государственные компании должны запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2022 года.

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