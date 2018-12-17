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В России госкомпании обяжут перейти на отечественный софт

Экономика

В каждом классе установленных программ отечественного ПО должно стать более 50%

Москва, 17 декабря 2018, 07:27 — REGNUM  Российские государственные компании должны запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2022 года. Соответствующую директиву подписал 6 декабря первый зампред правительства РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости».

По информации издания, в ближайшие три года госкомпаниям необходимо осуществить внедрение таких объемов отечественного ПО, чтобы в каждом классе программ его стало более половины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что к августу 2020 года будет законодательно обеспечена обязательная установка отечественных антивирусов на компьютеры, ввозимые в Россию.

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