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В 2018 году Москомархитектура согласовала 15 медицинских объектов

Общество

Большая часть будущих построек — районные поликлиники для детей и взрослых

Москва, 17 декабря 2018, 12:47 — REGNUM  За 2018 год Москомархитектура согласовала 15 проектов медицинских объектов. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 17 декабря.

Так, по три согласованных объекта находятся на севере и востоке столицы, по два медицинских учреждения появятся ЦАО, СВАО и ТиНАО, и ещё по одному — в ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.

В частности, на большом Строченовском переулке откроется новая поликлиника для детей и взрослых: она сможет принимать до 320 человек в смену. Также новая детско-взрослая поликлиника появится в поселении Филимонковское в ТиНАО.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год Москомархитектура также согласовала строительство 22 спортивных объекта. Самое большое количество новых построек появится в восточном административном округе.

Читайте подробнее: В Москве согласовали строительство 22 новых спортивных объектов

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