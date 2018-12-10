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В Москве согласовали строительство 22 новых спортивных объектов

Общество

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Москва, 10 декабря 2018, 11:23 — REGNUM  За 2018 год Москомархитектура согласовала строительство 22 спортивных объекта. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 10 декабря.

«Список одобренных нами проектов самый разнообразный: от спортивных школ до оздоровительных объектов для всех желающих. Стоит отметить также три стадиона — в том числе «Олимп», который мэр Сергей Собянин назвал самым современным футбольным манежем Москвы», — уточнил Сергей Кузнецов.

Всего Москомархитектура выдала 22 архитектурно-градостроительных решения. Из них пять объектов находятся в ВАО, по четыре — ЮВАО и СВАО, ещё три — в СЗАО, по два — в ЦАО и ЗелАО, и по одному — в ЗАО и ЮАО.

В частности, среди согласованных объектов значится спортивный комплекс с бассейном на Измайловском бульваре — его построят для школы олимпийского резерва. Также будет возведен многофункциональный физкультурный комплекс в Тушино и Зеленограде. Планируется, что фасады здания будут создавать иллюзию трёхмерного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 2018 по 2020 год в Москве запланировано строительство 32 объектов культуры и 51 спортивного объекта. Всего с 2011 года в столице уже построено спортивных 89 объектов, в том числе закончена реконструкция стадиона «Лужники», а также введены в строй стадион «Открытие Арена» («Спартак») в районе Тушино и «ВТБ Ледовый дворец» в бывшей промзоне «ЗИЛ».

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