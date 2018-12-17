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Определены доступные гражданам России виды бесплатной медпомощи

Общество

Всего в РФ есть четыре типа бесплатных медицинских услуг

Москва, 17 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  Специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи. Документ опубликован на сайте ведомства.

В тексте памятки указано, что все российские граждане имеют право бесплатно получать четыре типа медпомощи:

  1. Первичную медико-санитарную помощь, включающую первичную доврачебную и врачебную помощь;
  2. Специализированную медпомощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, которая включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе в период беременности, родов и после родов, с использованием сложных технологий и специальных методов;
  3. Высокотехнологичную медицинскую помощь с применением уникальных технологий и ресурсоёмких, доказавших свою эффективность методик;
  4. Скорую медицинскую помощь.

Также гражданам для избавления от боли при некоторых видах заболеваний предоставляется паллиативная медпомощь в стационаре или на дому.

Кроме того, все вышеуказанные виды помощи включают бесплатное проведение реабилитации, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), диализа, химиотерапии онкологических заболеваний, а также профилактических мероприятий (осмотров и диспансеризации).

В памятке указано, что беременным гарантируется бесплатное проведение дородовой диагностики нарушений развития ребенка, неонатального скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных, аудиологического скрининга у новорожденных.

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