Определены доступные гражданам России виды бесплатной медпомощи

Москва, , 09:27 — REGNUM Специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи. Документ опубликован на сайте ведомства.

В тексте памятки указано, что все российские граждане имеют право бесплатно получать четыре типа медпомощи:

Первичную медико-санитарную помощь, включающую первичную доврачебную и врачебную помощь; Специализированную медпомощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, которая включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе в период беременности, родов и после родов, с использованием сложных технологий и специальных методов; Высокотехнологичную медицинскую помощь с применением уникальных технологий и ресурсоёмких, доказавших свою эффективность методик; Скорую медицинскую помощь.

Также гражданам для избавления от боли при некоторых видах заболеваний предоставляется паллиативная медпомощь в стационаре или на дому.

Кроме того, все вышеуказанные виды помощи включают бесплатное проведение реабилитации, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), диализа, химиотерапии онкологических заболеваний, а также профилактических мероприятий (осмотров и диспансеризации).

В памятке указано, что беременным гарантируется бесплатное проведение дородовой диагностики нарушений развития ребенка, неонатального скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных, аудиологического скрининга у новорожденных.

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