В новогодние праздники в Москве пройдут бесплатные экскурсии

Москва, , 07:52 — REGNUM В новогодние каникулы в Москве все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии. В праздничные дни в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» состоится цикл из 33 бесплатных экскурсий, сообщается на портале мэра Москвы.

На экскурсиях расскажут о русских традициях празднования Нового года и Рождества, о секретах приготовления русских блюд, о знаковых улицах и знаменитых жителях столицы. Для гостей из других стран специально организуют шесть экскурсий.

Так, в новогодние праздники можно посетить такие экскурсии, как «Гулять по-русски», Пречистенские гулянья. От Гоголя к Гоголю», «Занимательные истории от Театральной площади до маскарадного бала» и др.

Бесплатные пешеходные экскурсии в Москве пройдут с 25 декабря по 8 января. Каждая экскурсия по столице продлится от полутора до двух часов. В группы набирают до 60 человек. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Москве в шестой раз стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2018 году фестиваль посвящен сказкам и персонажам из популярных книг.

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