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Ушел из жизни актер Обид Асомов

Общество

«Такая неожиданная смерть»

Ташкент, 15 декабря 2018, 23:56 — REGNUM  В Ташкенте на 56-м году жизни умер актер Обид Асомов. Об этом сообщил артист Евгений Петросян на странице в соцсети Instagram.

«Это был человек, источающий радость… — сказал Петросян. — И вдруг такая неожиданная смерть».

По его словам, он виделся с артистом всего две недели назад во время гастролей в Ташкенте.

«Я соболезную всем близким (артиста)», — сказал Петросян.

Причины смерти артиста пока не известны.

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