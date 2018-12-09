Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
20:09:19 МСК

Умер молодой актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Культура

Артист скончался от неизлечимой болезни

Умер молодой актер из сериала «Возвращение Мухтара»
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Киев, 9 декабря 2018, 19:00 — REGNUM  В Киеве скончался актер Тарас Мельничук, известный поклонникам по сериалу «Возвращение Мухтара», сообщает 9 декабря «Российский диалог».

Артисту было 27 лет, причиной скоропостижной смерти стало тяжелое неизлечимое заболевание.

Напомним, Тарас Мельничук родился в 1991 году в Киеве, закончив местное учебное заведение стал играть в кино и театре. Работал в местном театре юного зрителя.

Лучшими его работами считаются спектакли «Снежная королева», «Ревизор», «Ромео и Джульетта», «Сон». Также он играл во многих других постановках.

Читайте ранее в этом сюжете: В последнем сезоне «Игры престолов» Арья Старк покажет навыки убийцы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить