Прокуратура Испании обвиняет певицу Шакиру в неуплате налогов

Барселона, Испания, , 22:36 — REGNUM Испанская прокуратура обвинила колумбийскую певицу Шакиру в неуплате налогов, 14 декабря передает агентство Reuters.

Обвинения были предъявлены в Барселоне, где Шакира проживает со своим гражданским мужем, футболистом Жераром Пике, и касаются 2012−2014 годов.

Согласно заявлению адвокатов Шакиры, певица не проживала в Испании до 2015 года и выполнила все свои налоговые обязательства перед испанскими властями.

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