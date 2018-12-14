Пятница, 14 Декабря 2018 года
23:39:01 МСК

Прокуратура Испании обвиняет певицу Шакиру в неуплате налогов

Общество

Обвинения касаются 2012–2014 годов

Прокуратура Испании обвиняет певицу Шакиру в неуплате налогов
Иллюстрация: Shakira.com
Шакира

Барселона, Испания, 14 декабря 2018, 22:36 — REGNUM  Испанская прокуратура обвинила колумбийскую певицу Шакиру в неуплате налогов, 14 декабря передает агентство Reuters.

Обвинения были предъявлены в Барселоне, где Шакира проживает со своим гражданским мужем, футболистом Жераром Пике, и касаются 2012−2014 годов.

Согласно заявлению адвокатов Шакиры, певица не проживала в Испании до 2015 года и выполнила все свои налоговые обязательства перед испанскими властями.

Читайте также: Экс-игрок сборной Египта приговорён к году тюрьмы за неуплату налогов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить