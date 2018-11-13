Экс-игрок сборной Египта приговорён к году тюрьмы за неуплату налогов

Каир, , 09:04 — REGNUM Бывший футболист сборной Египта Мухаммед Абутрика приговорён к одному году тюремного заключения и штрафу за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

Отмечается, что в 2008—2009 годах Абутрика не выплатил налоги с доходов от участия в рекламных кампаниях в размере 710 тыс. египетских фунтов (около $40 тыс).

Помимо долга по налогам, бывший футболист должен заплатить штраф в размере 20 тыс. египетских фунтов (около $1 тыс.), а также судебные издержки.

Отметим, что Абутрика, завершивший карьеру игрока в 2013 году, является двукратным обладателем Кубка африканских наций (2006, 2008) в составе сборной Египта. В составе национальной команды он провёл 100 матчей и забил 38 мячей.

Кроме того, Абутрика четыре раза был признан лучшим футболистом Африки, выступающим за африканский клуб (2006, 2008, 2012, 2013).