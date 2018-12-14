В «KFC Казахстан» прокомментировали лишение лицензии халал

Астана, , 13:21 — REGNUM Соответствие продуктов «KFC Казахстан» стандарту халал остается приоритетом для сети ресторанов, заявил генеральный директор компании Юрий Бабич, сообщает 14 декабря агентство Informburo.

В «KFC Казахстан» отметили, что мясо птицы поставляется с птицефабрик «Белая птица» (Россия), «Смолевич бройлер» (Белоруссия), УКПФ и «Курочка Ряба» (Казахстан). В компании сказали, что все поставщики имеют соответствующие сертификаты.

Ранее, 13 декабря, в Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили, что халал-сертификат «KFC Казахстана» утратил силу из-за смены поставщиков мяса птицы, которые не соответствуют стандартам халал по забою, транспортировке, хранению, продаже и переработке продукции.

Отметим, под стандартами продукции халал подразумевается соответствие продукции требованиям шариата.

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