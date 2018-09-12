В Узбекистане открылся первый ресторан KFC – на входе образовалась очередь

Ташкент, , 19:11 — REGNUM В Ташкенте образовалась очередь в открывшийся ресторан быстрого питания KFC, который стал первым подобным заведением в республике, сообщает 12 сентября издание «Подробно.uz».

До конца 2018 года американская компания планирует открыть в Ташкенте еще несколько ресторанов быстрого питания. Компания также планирует организовать поставки куриного мяса и овощей местных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня представители KFC в Узбекистане обещали использовать для приготовления пищи только халяльные продукты. В ресторанах быстрого питания также запрещено продавать и употреблять алкогольные напитки.

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