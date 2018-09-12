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В Узбекистане открылся первый ресторан KFC – на входе образовалась очередь

Общество

До конца 2018 года американская компания планирует открыть в Ташкенте еще несколько ресторанов быстрого питания

В Узбекистане открылся первый ресторан KFC – на входе образовалась очередь
Жан Андре Риксенс. Кафе. 1889

Ташкент, 12 сентября 2018, 19:11 — REGNUM  В Ташкенте образовалась очередь в открывшийся ресторан быстрого питания KFC, который стал первым подобным заведением в республике, сообщает 12 сентября издание «Подробно.uz».

До конца 2018 года американская компания планирует открыть в Ташкенте еще несколько ресторанов быстрого питания. Компания также планирует организовать поставки куриного мяса и овощей местных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня представители KFC в Узбекистане обещали использовать для приготовления пищи только халяльные продукты. В ресторанах быстрого питания также запрещено продавать и употреблять алкогольные напитки.

Читайте ранее в этом сюжете: KFC в Узбекистане будет халяльным

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