Полицейские в Дагестане сфальсифицировали уголовное дело против невиновных

Махачкала, , 19:17 — REGNUM В Дагестане уголовные дела возбуждены в отношении шести сотрудников отдела полиции по Ленинскому району и полка ППСП управления МВД города Махачкалы. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорный орган установил, что в августе 2018 года житель города Махачкалы обратился в полицию с заявлением о краже у него травматического пистолета. Однако сотрудники отдела применили физическую силу и вынудили гражданина переписать заявление о краже на заявление об утере.

Затем участковый районного отдела полиции и инспекторы полка ППСП, желая поднять показатели раскрываемости, составили ложные протоколы об административных правонарушениях. Документы гласили о том, что заявитель и его знакомый якобы распивали спиртные напитки в общественном месте и нарушили правила хранения травматического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под стражу до 18 декабря 2018 года заключен бывший начальник отдела МВД по Рутульскому району Дагестана Артем Магомедов. Он подозревается в избиении и публичных оскорблениях жителя села Амсар Рутульского района республики.

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