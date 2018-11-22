Четверг, 22 Ноября 2018 года
19:37:30 МСК

Полицейские в Дагестане сфальсифицировали уголовное дело против невиновных

Происшествия

Под следствие попали шесть полицейских

Махачкала, 22 ноября 2018, 19:17 — REGNUM  В Дагестане уголовные дела возбуждены в отношении шести сотрудников отдела полиции по Ленинскому району и полка ППСП управления МВД города Махачкалы. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорный орган установил, что в августе 2018 года житель города Махачкалы обратился в полицию с заявлением о краже у него травматического пистолета. Однако сотрудники отдела применили физическую силу и вынудили гражданина переписать заявление о краже на заявление об утере.

Затем участковый районного отдела полиции и инспекторы полка ППСП, желая поднять показатели раскрываемости, составили ложные протоколы об административных правонарушениях. Документы гласили о том, что заявитель и его знакомый якобы распивали спиртные напитки в общественном месте и нарушили правила хранения травматического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под стражу до 18 декабря 2018 года заключен бывший начальник отдела МВД по Рутульскому району Дагестана Артем Магомедов. Он подозревается в избиении и публичных оскорблениях жителя села Амсар Рутульского района республики.

Читайте также: Избивший человека полицейский из Дагестана отправлен за решётку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить