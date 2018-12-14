Роскачество подготовило советы, как отличить шампанское от «шипучки»

Москва, , 08:05 — REGNUM Специалисты Роскачества подготовили перечень советов по выбору шампанского к новогоднему столу. Список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

По мнению экспертов, при выборе напитка следует прежде всего обращать внимание на саму категорию товара, размещенного на магазинной полке. Этикетка настоящего шампанского должна содержать слова «игристое вино». В том случае, если на бутылке присутствует надпись «винный напиток газированный», — перед вами «шипучка», не имеющая отношения к настоящему виноградному вину.

«На полках магазинов цены на игристые вина из российского винограда могут начинаться от 300 рублей, а в акции доходить до 200», — отметили в Роскачестве.

«Винные напитки» могут стоить и 150 рублей за бутылку, и даже ниже, однако ценность такого напитка сомнительна даже при его невысокой цене, подчеркивают специалисты.

Для полной уверенности в том, что напиток произведен из винограда, следует искать на этикетке надписи «вино защищенного географического указания» и «вино защищенного наименования места происхождения», добавили в ведомстве. Это значит, что конкретная бутылка вина произведена в конкретном регионе.

Читайте также: Как выбрать хорошее вино: советы Роскачества