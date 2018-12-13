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Столтенберг: Украина получит от НАТО защищенные средства связи

Политика

До конца 2018 года

Столтенберг: Украина получит от НАТО защищенные средства связи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Брюссель, 13 декабря 2018, 15:43 — REGNUM  НАТО предоставит Украине до конца 2018 года защищенные средства связи, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает 13 декабря УНИАН.

По его словам, Североатлантический альянс ранее обязался предоставить Украине 40 млн евро для трастовых фондов, которые помогут ВСУ «улучшить командование, контроль и коммуникацию». Столтенберг отметил, что помощь НАТО нужна Украине для того, чтобы улучшить ее военно-морской потенциал, логистику и кибербезопасность.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине Киев начал двигаться в сторону евроинтеграции. На данный момент Порошенко предложил закрепить в конституции Украины намерение властей вступить в НАТО и ЕС.

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