Столтенберг: Украина получит от НАТО защищенные средства связи

Брюссель, , 15:43 — REGNUM НАТО предоставит Украине до конца 2018 года защищенные средства связи, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает 13 декабря УНИАН.

По его словам, Североатлантический альянс ранее обязался предоставить Украине 40 млн евро для трастовых фондов, которые помогут ВСУ «улучшить командование, контроль и коммуникацию». Столтенберг отметил, что помощь НАТО нужна Украине для того, чтобы улучшить ее военно-морской потенциал, логистику и кибербезопасность.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине Киев начал двигаться в сторону евроинтеграции. На данный момент Порошенко предложил закрепить в конституции Украины намерение властей вступить в НАТО и ЕС.