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В «Киевском патриархате» рассказали о процедуре выдачи томоса

Общество

Выборы руководителя новой церкви будут тайными

В «Киевском патриархате» рассказали о процедуре выдачи томоса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Патриарх Варфоломей

Киев, 13 декабря 2018, 19:45 — REGNUM  Томос об автокефалии Украинской православной церкви выдадут её руководителю, который будет избран в Киеве 15 декабря, заявил официальный представитель организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря в интервью телерадиокомпании BBC, опубликованном 13 декабря.

Зоря рассказал, что «Киевский патриархат» определился с единым кандидатом на пост руководителя новой церкви, однако отказался сообщить его имя.

По его словам, на соборе 15 декабря будут сначала названы три основных кандидата, а затем один из них будет избран тайным голосованием «архиереев» раскольничьих церквей.

Евстратий Зоря отметил, что 6 января 2019 года в Стамбуле пройдёт литургия, в которой будут участвовать Константинопольский патриарх Варфоломей и глава новой украинской церкви. В этот же день Варфоломей вручит томос об автокефалии лидеру объединённых раскольников.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоится объединительный собор украинских раскольничьих организаций, на котором будет объявлено о создании новой украинской церкви.

Для снижения недовольства православной общественности Украины власти задействовали СБУ, которая начала массово вызывать на допросы священников УПЦ МП, публиковать компрометирующие материалы, а также бездоказательно обвинять церковь в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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