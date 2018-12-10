СБУ обвинила УПЦ МП в ведении войны против Украины

Киев, , 21:54 — REGNUM Россия использует каноническую Украинскую православную церковь для ведения войны против Украины, сказано в буклетах, выпущенных Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил 10 декабря официальный сайт ведомства.

«Структуры Московского патриархата целенаправленно используются высшим политическим руководством и спецслужбами РФ для ведения гибридной войны против Украины», — сказано в буклетах СБУ.

В качестве иллюстрации украинские пропагандисты использовали фото священника РПЦ из Приморья, который держит в руках автомат Калашникова.

Глава СБУ Василий Грицак также отметил, что РФ может использовать религиозный конфликт на Украине, в сочетании с террористическими актами, для прямого военного вторжения на территорию страны.

Напомним, по мнению политолога Ростислава Ищенко, президент Украины Пётр Порошенко может целенаправленно спровоцировать гражданский конфликт с канонической Украинской православной церковью для того, чтобы оправдать этим отмену выборов на Украине.

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Эксперты считают, что у Порошенко не получилось ни ввести военное положение на всей территории страны, ни повысить свой рейтинг за счёт пиара на церковной теме.

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