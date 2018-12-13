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СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в подготовке провокаций

Общество

Украинские пропагандисты сделали ряд бездоказательных заявлений

Киев, 13 декабря 2018, 17:06 — REGNUM  Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел координировал организацию «провокаций» в преддверии проведения объединительного собора украинских раскольников, заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщило 13 декабря информационное агентство «УНН».

"8 декабря в соответствии с предоставленными российской стороной инструкций, была проведена встреча с митрополитом Павлом, который после озвучивания пароля пригласил организаторов акции в свой кабинет и провел с ними соответствующую беседу», — заявил чиновник.

Под «провокациями» украинские силовики понимают крестные ходы в нескольких областях Украины. Кононенко также отметил, что в Донецке прошёл некий совет, на котором представители российских спецслужб, ДНР и ЛНР, а также священнослужители канонической Украинской православной церкви решали, что делать с собором раскольников:

«Было принято решение относительно организации крестных ходов в городах Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве в день проведения Объединительного собора, во время которых будут спровоцированы силовые столкновения со правоохранителями с обязательным созданием кровавой картинки для российских СМИ, привлечение для увеличения количества пострадавших лиц пожилого возраста, инвалидов и больных, использование «МГБ ДНР» групп, которые уже находятся в вышеуказанных украинских городах для совершения противоправных проявлений», — рассказал украинский чиновник, не представив никаких доказательств сказанного.

Кононенко призвал украинских верующих всех конфессий не вестись на провокации и «не стать пушечным мясом в деле удовлетворения имперских амбиций кукловодов за поребриком (подразумевается российско-украинская граница — ИА REGNUM )».

Напомним, ранее СБУ издала откровенно пропагандистские буклеты, в которых бездоказательно обвинила каноническую Украинскую православную церковь в ведении войны против Украины в интересах России.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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