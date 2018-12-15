«Открытое правительство» все еще остается для граждан непонятным

Москва, , 11:35 — REGNUM Недоверие между правительством и населением ведомой им в будущее страны может стать причиной серьезной народного возмущения. Вероятность такого сценария возрастет, если действия правительства станут окончательно непонятны гражданам страны. Может ли Открытое правительство стать каналом связи между народом и государством, рассуждает ИА REGNUM Андрей Маленький.

В нынешнем составе членов правительства должность министра по вопросам Открытого правительства не усматривается, президент своим указом упразднил и правительственную комиссию по координации деятельности Открытого правительства. Таким образом, эта затея, начавшись весьма оптимистично, ныне выглядит заглохшей, несмотря на многочисленные следы, оставленные в российском интернете.

Задуманная как система обратной связи с гражданами страны в 2012 году, российское правительство заявило о необходимости следовать принципам открытости, подотчетности и прозрачности. Решения правительства, государственные расходы, закупки, инвестиции — всё это предполагалось открыть вниманию и критике населения. К сожалению, отказ от принципа постепенного выращивания и попытка ввести всё перечисленное директивным путем привела к тому, что перспективная идея к настоящему моменту так и не заработала. Есть ли шанс у этой полезной инициативы осуществиться эффективно?

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