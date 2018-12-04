Ради томоса Порошенко готов запугивать священников УПЦ МП – политолог

Москва, , 14:05 — REGNUM Для того чтобы получить томос, президенту Украины Петру Порошенко необходимо переманить на свою сторону Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом 4 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов, комментируя обыски, которые проводят следственные органы Украины в храмах и домах священников УПЦ МП.

«Зачем это делается? Я напоминаю: томос предполагает, что передача власти возможна только на объединительном соборе, который как своё основное достижение хочет собрать Порошенко, — сказал Абзалов. — Начинаем считать. Украинская православная церковь Киевского патриархата — это примерно 3−4 тысячи приходов. Украинская православная церковь Московского патриархата — это примерно 12 тысяч приходов. Есть ещё униатская — это примерно ещё одна тысяча. То есть для того, чтобы получить этот томос, Петру Порошенко нужно переманить православных именно Московского патриархата. Поэтому Порошенко пытается запугивать наиболее сильных».

Кроме того, Абзалов обратил внимание на то, что для давления на УПЦ МП украинские следователи используют тот факт, что, согласно украинскому законодательству, религиозные организации централизованно не регистрируются.

«Они регистрируются на муниципальном и региональном уровне, — заметил политолог. — Более того, по украинскому законодательству в собственности не может быть религиозных объектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сотрудники спецслужб Житомирской области провели обыски в епархиальном управлении, в храмах и домах священников канонической Украинской православной церкви.

Священники рассказали, что сотрудники спецслужб искали печатную продукцию, а также изымали различные носители информации, искали тексты, которые якобы «содержат высказывания, которые оскорбляют чувства граждан, сторонников и последователей разных верований, религий и конфессий в связи с их религиозными убеждениями, которые разжигают религиозную вражду и ненависть».

Также отметим, что ранее около двадцати священников УПЦ МП в Ровенской области были вызваны на допрос в СБУ. Священнослужители заявили, что сотрудники спецслужб не предъявили им никаких конкретных обвинений и не указали причину допроса.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине прошли обыски в храмах и в домах священников УПЦ МП

Читайте развитие сюжета: Спецподразделение СБУ ведет операцию против иерархов УПЦ — СМИ