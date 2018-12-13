Папа Франциск: мы должны принимать мигрантов, которые стучатся в наши двери

Ватикан, , 16:34 — REGNUM Мигрантам, которые «стучатся в наши двери в поисках безопасного будущего для себя и своих детей», следует помогать, размещать, защищать и интегрировать их, сказал в четверг, 13 декабря, на встрече с новыми послами 10 стран в Ватикане папа римский Франциск, передает информагентство Ansa.

Какое бы общее решение проблемы массовой миграции не было выбрано, это решение не может исключать принятия тех, кто стучится в двери Запада, считает глава католической Церкви.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2018 года папа Франциск заявил, что власти западных стран должны делать все возможное как для возвращения мигрантов на Родину, так и для развития родных для мигрантов стран.

Читайте также: Папа римский призвал помогать мигрантам возвращаться домой

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.