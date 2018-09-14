Папа римский призвал помогать мигрантам возвращаться домой

Ватикан, , 16:42 — REGNUM Папа римский Франциск в пятницу, 14 сентября, на встрече с представителями работающих на Ближнем Востоке благотворительных католических организаций заявил, что нельзя «закрывать глаза на те причины, из-за которых миллионы людей вынуждены с болью в сердце покидать свою землю», сообщает пресс-служба Святого престола.

«Призываю все заинтересованные стороны и международное сообщество обновить свои усилия для их безопасного возвращения в свои дома. Обеспечить их безопасность и их будущее — это обязанность всей цивилизации», — сказал глава католической Церкви.

Ранее папа Франциск призвал западных предпринимателей и европейские институции инвестировать в развитие тех стран, из которых мигранты бегут на Запад, а также заявил, что Европа должна составить «план Маршалла» для Африки.

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