Пятница, 14 Сентября 2018 года
18:43:15 МСК

Папа римский призвал помогать мигрантам возвращаться домой

Общество

Глава католической Церкви заявил, что нельзя закрывать глаза на причины миграции

Ватикан, 14 сентября 2018, 16:42 — REGNUM  Папа римский Франциск в пятницу, 14 сентября, на встрече с представителями работающих на Ближнем Востоке благотворительных католических организаций заявил, что нельзя «закрывать глаза на те причины, из-за которых миллионы людей вынуждены с болью в сердце покидать свою землю», сообщает пресс-служба Святого престола.

«Призываю все заинтересованные стороны и международное сообщество обновить свои усилия для их безопасного возвращения в свои дома. Обеспечить их безопасность и их будущее — это обязанность всей цивилизации», — сказал глава католической Церкви.

Ранее папа Франциск призвал западных предпринимателей и европейские институции инвестировать в развитие тех стран, из которых мигранты бегут на Запад, а также заявил, что Европа должна составить «план Маршалла» для Африки.

Читайте также: Папа Франциск призвал Запад помогать мигрантам у них дома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Ватикане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить