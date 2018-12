Red Dead Redemption 2 не вышла на Switch из-за менталитета разработчиков

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Руководство Nintendo пояснило, что игра Red Dead Redemption 2 не вышла на платформе Switch вовсе не из-за того, что она оказалась слишком требовательной к характеристикам быстродействия устройства или подобным причинам. Об этом 13 декабря сообщил портал Digital Spy.

Президент и главный операционный директор Nintendo of America Реджи Фис-Эме сказал, что разработчики Red Dead Redemption 2 начали создавать игру задолго до того, как появился первый анонс Nintendo Switch. По его словам, они попросту не были заинтересованы в том, чтобы незадолго до релиза менять планы и начинать работу над переносом игры на эту консоль. Фис-Эме добавил: его компания хотела бы, чтобы игра вышла на Switch. Также он не исключил, что в будущем это может произойти.

Напомним, релиз Red Dead Redemption 2 состоялся 26 октября 2018 года. Nintendo Switch появилась в продаже в марте 2017 года. В стартовую линейку игр консоли вошла в том числе The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

