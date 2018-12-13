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Игроки Pokemon GO теперь могут сражаться друг с другом

Техника

Новый режим позволит геймерам зарабатывать специальные награды

Игроки Pokemon GO теперь могут сражаться друг с другом
Eduardo Woo
Игра Pokemon Go

Сан-Франциско, США, 13 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  В популярной мобильной игре Pokemon GO появился режим PvP (пользователь против пользователя). Изначально нововведение было доступно только для геймеров 40-го уровня, однако разработчики оперативно снизили порог вхождения для нового режима, сообщает The Verge.

Благодаря новому режиму, игроки впервые смогут сражаться между собой. Ранее соревновательные режимы игры не содержали прямой онлайн-конфронтации двух геймеров. Анонс нового режима произошёл в официальном Twitter-аккаунте игры, где разработчики сообщили официальных хэштег обновления #GOBattle и условие участия в нём — 40 уровень персонажа.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1073044561285537792

Однако, всего через несколько часов разработчики снизили необходимый уровень до десяти. Для того, чтобы начать сражение с другим игроком, необходимо находиться с ним в территориальной близости. Также можно дистанционно сражаться со своими друзьями, однако для этого нужно находиться с ними в статусе Best или Ultra Friends. Победы в боях с другими игроками приносят специальные внутриигровые награды, одна из которых позволит эволюционировать покемонов первого и второго поколения в четвёртое.

Напомним, что осенью стало известно об одном из самых необычных игроков в Pokemon GO. Пожилой тайванец Чен Саньян получил прозвище «дедушка — охотник на покемонов». Для игры в мобильное приложение мужчина использует велосипед и 15 смартфоном. Таким образом у него получается преодолевать большие расстояния и ловить максимальное количество покемонов. Тайванец сообщил, что хранит зарядное устройство для всех телефонов в багажнике велосипеда.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилой тайванец использует для игры в Pokemon GO 15 смартфонов и велосипед

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