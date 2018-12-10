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Жена Мамаева: «Хочу, чтобы этот ад наконец-то закончился»

Общество

Ранее Мамаева обвинила своего муже в измене

Москва, 10 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  Супруга находящегося под арестом полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана отказалась от своих планов развестись с мужем. Об этом она написала в своем Instagram.

Поблагодарив подписчиков за моральную поддержку, Мамаева заявила, что вместе с супругом «пройдет испытание» и «поднимется с нуля».

«Хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился», — написала она.

Напомним, 3 декабря Мамаева обвинила своего муже в измене. По ее словам, конфликт футболиста с водителем ведущей Первого канала начался из-за любовницы. Позднее супруга спортсмена удалила сообщение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Тверской суд Москвы принял решение оставить нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под стражей еще на два месяца.

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