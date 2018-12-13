Главу РАН просят отменить решение о переносе наблюдений из Пулково

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Президента Российской академии наук Александра Сергеева просят срочно отменить постановление о целесообразности перевода астрономических наблюдений из Пулковской обсерватории (ГАО РАН) на другие базы. Соответствующее послание Сергееву направил депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко»).

Парламентарий полагает, что подобный подход вредит ГАО РАН ввиду угрожающей ей застройки, которая помешает проводить наблюдения из-за засветки звездного неба.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Куйбышевский районный суд Петербурга подтвердил законность разрешения на возведение второй очереди ЖК «Планетоград» под окнами обсерватории.

Борис Вишневский отмечает, что отправлял аналогичное письмо Сергееву еще в июне 2018 года, где приводил многочисленные аргументы против этого постановления, а также данные о многочисленных нарушениях в деятельности рабочей группы РАН, выводы которой легли в основу документа.

«Я отмечал, что указанное постановление Президиума РАН — это решение о прекращении наблюдений в ГАО РАН и разрешении застройки трехкилометровой защитной зоны обсерватории. На эту территорию давно претендуют строительные компании, стремящиеся к получению огромной прибыли от продажи жилья в чрезвычайно привлекательном месте», — пишет Вишневский.

При этом петербургские градозащитники и астрономы требуют не допустить застройки окружающих зон, а продолжить нормальную работу ГАО РАН. Вишневский считает, что перенос наблюдений из Пулковской обсерватории выглядит как результат строительного лобби.

«Вплоть до настоящего времени (прошло почти полгода) я не получил от Вас никакого ответа. Тем временем, застройщики получают все новые и новые разрешения на строительство в защитной зоне ГАО РАН, а руководство ГАО РАН 03.12.2018 г. передало в отделение физических наук РАН план мероприятий по переносу наблюдений на другие базы. Это выглядит как неоценимая помощь застройщикам в получении прибылей и результат их лоббистского давления», — подчеркивает парламентарий, после чего вновь просит Сергеева ответить «по существу вопроса».

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Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом жилой комплекс «Планетоград», который займет территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

Помимо «Планетограда» рядом могут возникнуть ЖК «На царскосельских холмах» и «Югтаун». Защитники Пулковской обсерватории передали в министерство культуры РФ экспертную оценку о негативном воздействии застройки ГАО РАН на выдающуюся универсальную ценность объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», однако ответа так и не получили.

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Ранее нациоальный комитет ICOMOS России согласился с недопустимостью застройки ГАО РАН. Специалисты пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации. Кроме того, застройка территории Пулковской обсерватории приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба. Огромные жилые комплексы также проектируются на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Блокадное кольцо», подчеркивают эксперты.

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