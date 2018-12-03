Верхушка Пулковской обсерватории готовит прекращение наблюдений за небом

Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Фактическое уничтожение Пулковской астрономической обсерватории (ГАО РАН), путем прекращения наблюдений за небом и постепенной застройки примыкающей к научному учреждению территории, идет по плану, несмотря на протесты ученых и общественности Петербурга.

Как сообщает 3 декабря ТАСС, дирекция обсерватории разработала и передала в Отделение физических наук РАН план переноса наблюдений из Петербурга в другие регионы России. Это стало следствием принципиального решения о прекращении астрономических наблюдений в Пулково, принятого ранее руководством академии.

Напомним, 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений с Пулковских высот. В течение пяти лет наблюдения должны быть перенесены на «другие площадки», а в обсерватории будет происходить лишь обработка их результатов. Критики этого решения заявляют о том, что никаких иных площадок, подходящих для полноценного переноса наблюдений, у ГАО РАН просто нет, а реализация постановления президиума академии приведет к фактическому уничтожению старейшей российской обсерватории.

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По данным пресс-службы ГАО РАН, план закрытия наблюдений предполагает оценку возможностей Кисловодской горной астрономической станции. «После того, как Отделение физических наук даст свое заключение, проект должен будет рассмотреть ученый совет ГАО РАН», — отмечается в сообщении ТАСС.

Ранее представитель инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», инженер-астрометрист Александр Шумилов рассказал ИА REGNUM, что 6 апреля 2018 года на ученом совете ГАО РАН «прямо было заявлено, что на развитие кисловодской базы денег у ГАО нет». «Там большие проблемы с землеустройством, большие проблемы хозяйственного плана… Поскольку денег на развитие этой базы нет, то гарантировать перенос наблюдений в Кисловодск дирекция ГАО не может», — сказал Шумилов. Что же касается создания новых астрономических баз для ГАО РАН, то это потребует многомиллиардных вложений средств, которых нет ни у Пулковской обсерватории, ни у РАН.

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Напомним, общественные активисты, ученые и юристы продолжают борьбу против застройки защитной территории Пулковской обсерватории. В то время как руководство самой обсерватории и представители РАН фактически потакают застройщикам, согласовывая их проекты, а затем лицемерно ссылаются на «световое загрязнение неба», мотивируя этим планы по закрытию астрономических наблюдений в Петербурге. Тем самым лишая ГАО РАН будущего, вместо того, чтобы занять решительную позицию по защите обсерватории от поползновений застройщиков, с помощью действующих законов.

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180 лет назад, 19 июня 1838 года император Николай I подписал указ об открытии Главной астрономической обсерватории на Пулковской горе. Затем там была установлена запретная зона для любого строительства в радиусе версты, чтобы не мешать астрономам изучать звездное небо.

Советская власть в этом вопросе сохранила преемственность, всячески поддерживала и развивала астрономические наблюдения на Пулковских высотах, а в послевоенное время расширила запретную зону до трех километров от обсерватории. Это решение никто не отменял и оно действует до сих пор.

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